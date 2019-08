Zaiful Bokhari menjadi Pembina Apel dilingkungan SMAN 1 Way Jepara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY JEPARA - Untuk memberikan motivasi agar mempertahankan prestasi yang sudah diraih kepada siswa SMAN 1 Way Jepara, Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menjadi Pembina Apel dilingkungan SMAN 1 Way Jepara, Senin (26/08/19).

Kehadiran Bupati Lampung Timur itu didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung Timur, Yuliansyah, dan Camat Way Jepara, Supriyanto.

Zaiful Bokhari menjadi Pembina Apel dilingkungan SMAN 1 Way Jepara (Ist)

Dalam pengarahannya, sebagai Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari berharap para siswa SMAN 1 Way Jepara dapat menjadi pelopor prestasi Lampung Timur di tingkat Provinsi maupun Nasional.

“Sebagai Bupati Lampung Timur saya mengharapkan siswa siswi SMAN 1 Way Jepara untuk bisa menjadi pelopor, icon Kabupaten Lampung Timur dalam hal prestasi prestasi yang lebih besar baik ditingkat Provinsi Lampung maupun tingkat Nasional”.

Masih oleh Zaiful, “Pemerintah Lampung Timur akan memperhatikan dan membantu dengan sungguh-sungguh para siswa siswi dari SMAN 1 Way Jepara, siapapun yang berprestasi dan apapun yang diinginkan agar kepala sekolah dan dewan guru dapat mendiskusikan dengan jajaran Pemkab Lampung Timur terutama dengan Bupati Lampung Timur,” ujarnya.

Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu Bangsa Indonesia telah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus yang akan meneruskan estafet kepemimpinan, Zaiful mengingatkan para siswa untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik baiknya.

“Saya mengingatkan siswa siswi untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik baiknya, karena tegaknya NKRI ini adalah penuh dengan pengorbanan dan perjuangan para suhada dan pahlawan yang telah mendahului kita”.

Sebelum mengakhiri sambutannya, dalam kesempatan tersebut, pemilik sapaan akrab Bang Zaiful itu mengajak seluruh siswa menjadi pelopor dalam membangun kesatuan dan persatuan Lampung Timur.

“Pemerintah Lampung Timur mengajak kita semua seluruh anak bangsa untuk menjadi pelopor terbaik dalam rangka membangun kesatuan persatuan di Lampung Timur, selain itu juga mari bersama sama bergandengan tangan bahu membahu membangun Kabupaten Lampung Timur yang kita cintai ini”.

Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan piala dan ucapan kepada siswa berprestasi dan kelas terbaik serta kelas terkotor mingguan.

Setelah upacara di SMA Negeri 1 Way Jepara telah digelar, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi SMPN 1 Way Jepara yang mana di sela-sela kunjungan tersebut, Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari berpesan kepada Kepala Sekolah dan Siswa dimaksud untuk belajar lebih rajin dan wajib menghafalkan lagu lagu kebangsaan. (Kominfo)