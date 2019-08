Toko de'Layla Furniture Beri Diskon untuk Pembelian King Koil dan Florence di Chandra Tanjungkarang

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toko de'Layla Furniture menggelar pameran di lantai 1 Chandra Tanjungkarang (depan Ice Cream BR) dari 26 Agustus sampai 9 September mendatang dengan beragam promo menarik.

SPG Toko de'Layla Furniture Kiki Miranda mengatakan, untuk pembelian produk Kong Koil tipe chiro endorsed (CE) dan world endorsed (WE) free bed set OHIO (dipan sandaran gratis).

"Selain itu mendapatkan dua bantal, dua guling, dan satu matrass potrector serta merchandise kejutan," kata Kiki ditemui di lokasi pameran, Selasa (27/8/2019)

Harga springbed tersebut untuk tipe CE dari harga Rp 45,8 juta menjadi Rp 15,8 juta.

Lalu untuk tipe WE dari harga Rp 54,1 juta menjadi Rp 21,2 jutaan.

Mengenai tipe-tipe King Koil lainnya seperti princess Anna, princess Elizabeth, Duke, Marques, Viscountess, natural response, masterpiece, international classic, dan grand classic, free dipan sandaran.

Selain itu ada produk dari Florence dengan special price untuk tipe genoa (HB super deluxe+ DV palermo) menjadi Rp 6,7 jutaan.

Lalu tipe masseria (HB super deluxe+ DV palermo) menjadi Rp 7 jutaan, san pietro (HB+DV lazzaro) menjadi Rp 9 jutaan, dan livorno (HB+DV callisto) menjadi Rp 10 jutaan.

"Untuk setiap pembelian matras tipe livorno, sisilia, san pietro, chiro care, masseria, orthopedic care, diskonnya 45 persen plus 10 persen," tambah dia.

Pembelian bisa dilakukan cash maupun kredit. Kredit melalui Home Credit dan Kredit Plus dan hanya dengan membayar biaya administrasi Rp 200 ribu sudah bisa membawa pulang produk.

(Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M)