Drama Korea

Download Drama Korea My Absolute Boyfriend Episode Lengkap Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

Cara download drama Korea My Absolute Boyfriend episode lengkap subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), streaming drakor My Absolute Boyfriend di ponsel

Download Drama Korea My Absolute Boyfriend Episode Lengkap Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)
Viu.com
Ilustrasi. Download Drama Korea My Absolute Boyfriend Episode Lengkap Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar drama korea, berikut cara unduh atau download drama Korea My Absolute Boyfriend episode lengkap dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara streaming drakor My Absolute Boyfriend di ponsel.

Bagaimana sinopsis My Absolute Boyfriend?

My Absolute Boyfriend adalah drama Korea terpopuler yang didasarkan pada serial manga Jepang dengan judul serupa.

Para pemeran KDrama My Absolute Boyfriend, yaitu Yeo Jin-goo, Bang Min-ah, dan Hong Jong-hyun.

Drama Korea tersebut disiarkan di SBS TV mulai 15 Mei 2019.

Dalam sinopsis My Absolute Boyfriend, drakor itu menceritakan seputar Eom Da Da (Bang Min-ah) yang bekerja sebagai penata rias untuk efek khusus.

Download Drama Korea Berjudul My Absolute Boyfriend, Kisah Cinta Sang Penata Rias

Pada cerita KDrama My Absolute Boyfriend, Eom Da Da dikisahkan memiliki bekas luka akan percintaan di masa lalu.

Kini, Eom Da Da memiliki hati yang dingin.

Ia memiliki robot humanoid yang diberi nama Young Goo (Yeo Jin-goo).

Robot itu diprogram untuk menjadi pacar yang sempurna untuknya.

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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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