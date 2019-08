3 Drama Korea Adaptasi Webtoon Yang Tayang Bulan September 2019, Ada A Day Found By Chance Juga!

Kpopmap via Tribunjatim.com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut 3 drama Korea adaptasi Webtoon yang tayang bulan September 2019, Drama Korea selalu memikat hati pemirsanya.

Peminatnya banyak, berbagai macam drama Korea dengan genre berbeda-beda bisa dipilih sebagai rekomendasi tontonan.

Tak jarang beberapa cerita drama Korea diadaptasi dari Webtoon.

Tahun lalu, ada drakor "What's Wrong With Secretary Kim" dan "My ID Is Gangnam Beauty" yang menarik perhatian pemirsa.

Berikut 3 drama Korea adaptasi Webtoon yang tayang bulan September 2019:

1. A Day Found By Chance

A Day Found By Chance (KPOP MAP)

Dibintangi oleh Kim Hye Yeon, Rowoon SF9, Na Eun April, Lee Jae Wook, Kim Young Dae, Jung Gun Joo, dan Lee Tae Ri.

Ceritanya tentang seorang gadis yang menyadari bahwa ia adalah karakter pendukung di sebuah manga romantis berjudul "Secret".

Ia mencoba untuk merubah dan membetulkan cerita cinta dan hidupnya.

• Sinopsis Drama Korea A Day Found by Chance, Bagaimana Kisah Cinta Kim Hye Yoon dan Kim Ro Woon?

Drakor ini mulai tayang 25 September 2019 di MBC.