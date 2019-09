Bupati Agus Istiqlal meresmikan SMP IT dan Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Miftahul Huda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID PESISIR BARAT - Bupati Resmikan SMP IT dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Miftahul Huda Cahayanegeri Kecamatan Lemong, Rabu (28/8/2019).

Bupati Kabupaten Pesisir Barat Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH., MH, Meresmikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda.

Bupati meresmikan SMP IT dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Miftahul Huda Cahayanegeri Lemong (Istimewa)

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi yang dan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembangunan gedung SMP IT Miftahul Huda ini wabil husus kepada Bapak/Ibu donatur yang telah dengan ikhlas memberikan dukungannya sehingga gedung ini bisa berdiri seperti sekarang ini, dan juga kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam proses pembangunan gedung SMP IT Miftahul Huda.

“Selanjutnya, dengan adanya gedung/kantor baru ini, diharapkan akan menambah semangat kita untuk lebih dapat mengembangkan, meningkatkan mutu pendidikan terhadap anak -anak didik serta dapat meningkatkan kinerja kita dari apa yang telah kita kerjakan selama ini, khususnya pendidikan yang berada di Kecamatan Lemong ini, mengingat kebutuhan akan pendidikan sangatlah tinggi di Kecamatan Lemong ini”

Beliau juga mengarapkan agar pendidikan seperti ini dapat semakin meluas di era globalisasi zaman sekarang ini. karena mengingat pendidikan dan pengatahuan juga semakin berkembang secara pesat.

Sebelum mengakhiri sambutan Bupati Mengajak bersama-sama memohon kehadirat Allah SWT. semoga gedung SMP IT Miftahul Huda ini akan berkembang dan nantinya banyak SD IT, SMP IT dan SMA IT yang lainnya dengan tidak melalaikan mutu pendidikan dan terus memperhatikan kualitas pendidikan yang dikehendaki oleh masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko,SKM.,MM Menginformasikan turut hadir dalam acara peresmian tersebut Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, S.P., M.H , Ketua DPRD Sementara, anggota DPRD, para kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat, Forkopimda Pesisir Barat-Lampung Barat, Pengasuh Ponpes Miftahul Huda, KH. Khoiril Anwar, serta masyarakat Wali Santri.