Lagi Nonton Aladdin, Artis Syahrini Malah Diusir Satpam 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Syahrini kembali menjadi perbincangan publik.

Pelantun tembang "Sesuatu" itu mengalami kejadian unik saat berlibur ke Singapura bersama keluarga dan sang suami, Reino Barack.

Saat itu, Syahrini tengah menonton drama musikal Aladdin di Sands Theatre, Singapura.

Namun tiba-tiba Syahrini diusir keluar teater oleh satpam.

Rupanya, Syahrini diusir karena sepatu keponakannya, Raja, menyala-nyala saat pagelaran berlangsung, dianggap menggangu jalannya acara.

Hal itu diungkapkan Syahrini melalui Instagram story-nya, yang dikutip Kompas.com, Minggu (1/9/2019).

"Lagi nonton Aladdin diusro (diusir) sis.. suruh matiin sepatu si raja," kata Syahrini dalam sebuah video yang dia repost dari Insta-Story pemilik akun @Brendarachell.

"Hempas nonton Aladdin for a while disuruh matiin sepatu Raja karena kedap kedip di kegelapan di dalam theater musical, bagaikan lampu disco huwwaagghh," tulis @Brendarachell.

Dalam video itu, Syahrini nampak merasa kebingungan saat satpam memintanya mematikan lampu di sepatu keponakannya itu.

Syahrini mengaku bingung cara mematikannya. "I don't know how to turn off," ucap Syahrini.

