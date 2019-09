Super Promo Suzuki Spesial Bulan September Ceria 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Suzuki mobil memiiki promo di bulan september ini, yakni, promo Suzuki Family bisa bawa pulang Suzuki Ignis dengan DP mulai dari 14 jutaan saja. Selain itu Rajanya Pickup New Carry juga bisa dibawa pulang cukup dengan DP 10 Jutaan, begitu juga dengan Suzuki Karimun Wagon R, bisa dibawa pulang dengan DP 12 Jutaan, dan Baleno Hatchback dengan angsuran 170 ribuan/hari, serta Kebanggan Keluarga Indonesia, Suzuki All New Ertiga cukup dengan DP 18 Jutaan.

Selain itu, sahabat Suzuki juga berkesempatan mendapatkan undian Suzuki Jimny dengan melakukan pembelian All New Ertiga! Yuk, kunjungi Dealer Suzuki Persada Lampungraya terdekat di kota anda. (*)