4 Daftar Drama Korea yang Dibintangi Yeo Jin Goo, Ada Hotel Del Luna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut 4 daftar drama Korea yang dibintangi oleh artis papan atas Yeo Jin Goo mulai dari My Absolute Boyfriend hingga Circle.

Yeo Jin Goo adalah aktor asal Korea Selatan yang dikenal karena perannya dalam A Frozen Flower, Giant dan Warrior Baek Dong Soo serta The Moon That Embraces the Sun di mana ia berperan sebagai Lee Hwon.

Yeo Jin Goo lahir pada tanggal 13 Agustus 1997, saat ini ia berusia 22 tahun.

2019 menjadi tahun yang produktif bagi Yeo Jin Goo.

Sejak awal tahun ini, wajah aktor kelahiran 1997 ini kerap muncul di layar kaca.

Meski disibukkan dengan berbagai peran yang ia bintangi dalam drama Korea, tak membuat kualitas aktingnya menurun.

Terbukti saat ia tampil dalam drama terbaru bertajuk Hotel del Luna bersama IU.

Drama yang mendapat respons positif dari pencinta tayangan drama Korea.

Sebelum tampil dalam drama Korea Hotel del Luna, Yeo Jin Goo telah banyak membintangi drama Korea lain.

Drama yang dibintanginya pun cukup sukses dan sering mendapatkan apresiasi positif dari publik dan penggemar.