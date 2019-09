Irish Bella & Ammar Zoni Penuhi Tantangan dari Fans, Lihat di Aish TV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Irish Bella dan Ammar Zoni memenuhi tantangan yang diberikan oleh para penggemarnya di kanal YouTube Aish TV.

Ibel sapaan akrab Irish Bella dan suaminya Ammar Zoni mengunggah vlog baru di kanal YouTube mereka yakni Aish TV.

Usut punya usut, ternyata vlog yang diberi judul My Husband Does My Make Up Challenge !!! - Aishlovestory, dan diunggah Senin 2 September 2019, merupakan jawaban atas tantangan yang diberikan penggemarnya.

Totalitas dalam menghibur para fansnya di Aish TV, Irish Bella dan Ammar Zoni pun melakukan tantangan tersebut.

Dalam vlog kali ini, suami Ibel mendadak menjadi makeup artis.

Berperan sebagai model makeup, tak lain dan tak bukan adalah sang istri Irish Bella.

Kesan garang seolah begitu lekat dengan sosok pesinetron ganteng yang kini jadi suami Irish Bella, Ammar Zoni.

Pasalnya, nama Ammar Zoni melambung berkat sejumlah sinetron laga yang dibintanginya.

• Muncul 2 Sosok Baru di Aish TV, Irish Bella Ungkap Hubungan Keduanya dengan Ammar Zoni Mulai dari sinetron 7 Manusia Harimau hingga Anak Langit, Ammar Zoni selalu kebagian peran sebagai pemuda yang jago bela diri.

Sikap tak kalah macho pun ditunjukkannya di luar lokasi syuting dengan menggeluti hobi motor gede.

Namun, apa jadinya jika Ammar yang biasa tampil garang justru tampak begitu luwes dalam menggunakan alat makeup?

Ya, momen langka ini berhasil terekam dalam vlog terbarunya bareng sang istri, Irish Bella.