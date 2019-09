Ilustrasi Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Jadwal Liga Inggris Manchester United vs Leicester City, Kata Solskjaer soal 2 Striker Tak Produktif

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berita Manchester United terbaru, Liga Inggris 2019-2020 memasuki pekan kelima pada akhir pekan depan.

Merujuk jadwal Liga Inggris, pertandingan pekan kelima akan berlangsung pada 14-17 September 2019 dan salah satu laga adalah Manchester United vs Leicester City.

Kick off Manchester United vs Leicester City akan dimainkan di Stadion Old Trafford mulai pada pukul 21.00 WIB.

Di pekan keempat yang berlangsung pada akhir pekan kemarin, Man United kembali gagal mendapatkan hasil positif.

Melawat ke Stadion St. Mary's milik Southampton pada Sabtu 31 Agustus 2019, skuat besutan Ole Gunnar Solskjaer hanya mampu membawa pulang satu poin.

Atas hasil tersebut, Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mulai khawatir dengan ketajaman dua penyerangnya, Marcus Rashford dan Anthony Martial.

Kekhawatiran Ole Gunnar Solskjaer tidak lepas dari hasil minor yang diraih Manchester United akhir-akhir ini.

Man United baru sekali menang dalam empat laga pertama mereka di jadwal Liga Inggris musim 2019-2020.

Hasil tersebut membuat Man United hanya menempati peringkat ke-8 pada klasemen sementara Liga Inggris.

Solskjaer pun merasa hasil minor tersebut tidak lepas dari penampilan Marcus Rashford dan Anthony Martial yang belum efektif.

Dilansir BolaSport.com dari The Athletic, Solskjaer pun mencoba metode latihan berbeda guna mempertajam Rashford dan Martial.