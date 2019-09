Polres Lamteng Amankan 17 Gram Sabu Selama Operasi Antik Krakatau 2019

Laporan Reporter Tribun Lampung Syamsir Alam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,GUNUNGSUGIH - Empat belas hari pelaksanaan Operasi Antik Krakatau 9 hingga 22 Agustus 2019 lalu, sebanyak 17 gram narkoba jenis sabu diamankan jajaran Polres Lampung Tengah.

Jumlah barang bukti tersebut juga, menjadikan Polres Lampung Tengah sebagai Polres di jajaran Polda Lampung dengan ungkap tertinggi untuk operasi kepolisian yang terfokus dalam mengungkap narkotika itu.

Kapolres AKBP I Made Rasma, Selasa (3/9/2109) menyebutkan, selain barang bukti sabu, jajarannya berhasil mengungkap sebanyak 47 kasus.



"Rinciannya yaknis 1 kasus yang menjadi target Operasi (TO) dan 46 non TO. Untuk narang bukti yang berhasil disita yaitu, 17 gram sabu, satu butir pil extasi serta uang tunai total Rp 3,6 juta," terang I Made Rasma.

Made menambahkan, sebanyak 5 orang bandar narkoba, 7 orang kurir dan 48 pengguna (pemakai) narkoba juga turut digelandang dari berbagai kawasan di wilayah hukum Polres Lamteng.

Polres Lamteng juga dalam pelaksanaan Operasi Antik Krakatau lalu, melakukan tindakan pencegahan, dengan melakukan penyuluhan ke instansi dan sekolah.

"Kami berikan penyuluhan terhadap bahaya narkoba ke kampung-kampung dan sekolah. Kegiatan itu untuk menekan peredaran narkoba di wilayah Lampung Tengah," tandasnya.

Untuk itu I Made Rasma mengimbau, masyarakat untuk tidak menyalahgunakan atau mengonsumsi barang haram tersebut.

Tidak hanya sampai di kegiatan operasi saja, I Made Rasma menerangkan, pihaknya akan terus melakukan perburuan dan pengungkapan para pengguna, pengedar dan bandar narkotika.

