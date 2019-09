Jadwal Liga Inggris 2019 Liverpool vs Newcastle United, Ada Apa dengan Mane dan Salah?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam Berita Liverpool Terbaru, isu tak sedap mengguncang internal Liverpool setelah kemenangan 3-0 atas Burnley pada pekan keempat Premier League.

Dalam jadwal Liga Inggris 2019, Liverpool vs Newcastle United akan berlangsung pada pekan kelima pada Sabtu, 14 September 2019.

Kick off Liverpool vs Newcastle United akan dimainkan di Stadion Anfield, mulai pukul 18.30 WIB.

Kabar tak sedap mengguncang internal Liverpool setelah kemenangan 3-0 atas Burnley pada pekan keempat Premier League.

Dua dari tiga ujung tombak andalan Liverpool, yakni Mohamed Salah dan Sadio Mane, dikabarkan terlibat pertengkaran.

Liverpool menang 3-0 atas Burnley pada laga pekan keempat, Sabtu (31/8/2019).

Pada laga tersebut, Mane ditarik keluar menjelang akhir pertandingan.

Namun, ia tampak tak terima saat digantikan Divock Origi.

Sebelumnya, Mane sempat terlihat meluapkan kemarahan kepada Salah.



Friksi antara Salah dan Mane tersebut justru bermula dari peluang emas yang didapat The Reds.



Kala itu, Salah yang merangsek masuk kotak penalti mendapat umpan matang dari sisi kanan penyerangan.



Pergerakan pemain asal Mesir itu pun sukses menarik perhatian sejumlah pemain bertahan Burnley.



Pada berita Liverpool terbaru dalam jadwal Liga Inggris, saat Mohamed Salah dijaga dengan sangat ketat, Mane yang berada di tengah kotak penalti tampak berdiri tanpa pengawalan.



Namun, bukannya mengumpan Mane, Salah justru memilih memanfaatkan peluang tersebut untuk dirinya, walau Mane berada dalam posisi yang lebih menguntungkan.



Peluang Liverpool untuk menambah keunggulan akhirnya sirna.



Saat ditarik keluar, Mane tampak memarahi pelatih kebugaran tim Andreas Kornmayer.



Ia juga sempat meluapkan kekesalannya di hadapan kapten tim, Jordan Henderson, dan wakil kapten, James Milner.



Mane sendiri memilih untuk tidak berbicara kepada awak media seusai laga.



Selaku kapten tim, Henderson angkat bicara.



Ia menegaskan tidak ada masalah antara Mane dan Salah.



"Sadio Mane baik, ia pria hebat, ini hanya persoalan kami ingin saling mendorong satu sama lain," ujar Henderson seperti dilansir Kompas.com dari Goal.



"Saya pikir itu penting," imbuhnya.



Menurut Henderson, semua pemain Liverpool ingin berupaya meningkatkan pencapaian tim.



Ia pun menganggap persoalan antara Salah dan Mane bisa diatasi.



Namun, Henderson mengaku tak mengetahui secara rinci cekcok antara kedua rekannya itu.



Yang pasti, ia menegaskan Mane sudah tertawa dan melontarkan candaan saat berada di ruang ganti.



"Jujur, saya tidak tahu, (apa yang menyebabkannya)."



"Awalnya, saya tak bisa benar-benar memahaminya, namun, kemudian, ketika ia masuk (ruang ganti), ia tertawa dan bercanda," ucap Henderson.



Di sisi lain, pada berita Liverpool terbaru, keperkasaan The Reds musim ini mendapat pujian dari legenda Manchester United.



Bek legendaris Manchester United, Gary Neville, meyakini bahwa Liverpool sudah bermain seperti calon juara Liga Inggris musim 2019-2020.



Liverpool berhasil mengemas 100 persen kemenangan pada jadwal Liga Inggris musim ini dengan mengalahkan Norwich City, Southampton, Arsenal, dan Burnley.



Selain itu, The Reds juga mendapat motivasi tambahan usai menjuarai Piala Super Eropa 2019 usai menumbangkan Chelsea.



Dilansir BolaSport.com dari Mirror, Gary Neville berpikir bahwa Liverpool tengah menunjukkan keinginan untuk meraih juara Liga Inggris 2019-2020.



Tanda-tanda tersebut disadari Neville saat Liverpool melibas Burnley dengan skor 3-0, Sabtu (31/8/2019).



"Saya menonton Liverpool kala bertandang ke markas Burnley," ucap Gary Neville.



"Saya berkata tahun lalu bahwa mereka adalah tim juara."



"Mereka bermain di level yang dapat membawa mereka menjadi juara."



"Di markas Burnley, mereka cukup brilian pada 20 menit pertama."



"Mereka terus menyerang hingga mendapat gol pertama dan kedua."