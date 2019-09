Jadwal Liga Inggris 2019 Manchester United vs Leicester City, Skenario Baru Solskjaer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam berita Manchester United terbaru, Ole Gunnar Solskjaer disebut marah seusai Setan Merah hanya mampu bermain imbang lawan Southampton pada Sabtu (31/8/2019).

Setelah melawan Southampton, Manchester United vs Leicester City akan tersaji pada jadwal Liga Inggris 2019 pekan kelima pada Sabtu, 14 September 2019.

Kick off Manchester United vs Leicester City akan dimainkan di Stadion Old Trafford mulai pukul 21.00 WIB.

Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, melabeli skuadnya memalukan dan sebuah guyonan setelah hanya bisa bermain imbang kontra Southampton.