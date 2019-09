Konsorsium Permampu Gelar Lokalatih Forum Perempuan Muda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 32 perempuan muda yang tergabung dalam Konsorsium Perempuan Sumatra Mampu (Permampu) menggelar sekaligus mengikuti Lokalatih Forum Perempuan Muda Sumatra, 1-5 September 2019. Lokalatih di Hotel Emersia, Bandar Lampung, ini dalam rangka perayaan Hari Kesehatan Seksual Sedunia yang jatuh setiap 4 September.

Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar-Permampu Sely Fitriani menjelaskan lokalatih ini bertujuan mempromosikan kesehatan seksual perempuan muda dan remaja. Pihaknya berharap perempuan muda mendapat informasi langsung serta memberi saran mengenai layanan kesehatan seksual reproduksi oleh negara.

"Perayaan Hari Kesehatan Seksual Sedunia berlangsung sejak tahun 2000 pada The World Association for Sexual Health (WAS). Tujuannya, mempromosikan kesadaran publik yang lebih besar mengenai kesehatan seksual di seluruh dunia. Perayaan Hari Kesehatan Seksual Sedunia kali ini mengusung tema 'Perkuat Perspektif Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi'," paparnya melalui rilis, Senin (2/9/2019).

Sely mengungkapkan, sejak 2014, delapan organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat di Sumatra yang tergabung dalam Konsorsium Permampu fokus memperjuangkan masalah Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan.

"Caranya dengan memperkuat kepemimpinan perempuan di akar rumput (perempuan dewasa dan muda 12 tahun-20 tahun) untuk advokasi pemenuhan kesehatan perempuan. Termasuk gizi, stunting, dan HKSR Perempuan. Di mana, salah satu narasumbernya adalah perempuan muda," jelasnya.

Adapun delapan ornop atau LSM yang tergabung dalam Konsorsium Permampu antara lain Flower Aceh, Pesada (Sumatra Utara), PPSW Sumatra (Riau), dan LP2M (Sumatra Barat). Kemudian APM (Jambi), Cahaya Perempuan WCC (Bengkulu), WCC Palembang, dan Damar (Lampung).

"Dalam mendukung negara mencapai penghapusan kemiskinan dan membangun kepemimpinan perempuan, Konsorsium Permampu menjalankan program untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan. Melalui berbagai intervensi oleh masing-masing lembaga anggota Konsorsium Permampu," terang Sely.

"Di tingkat komunitas, ada diskusi bulanan untuk mengedukasi kesehatan tubuh dan reproduksi untuk anak. Ini juga terkemas dalam bentuk buku pegangan orangtua. Di tingkat provinsi dan Sumatra, ada upaya edukatif dan aksi kolektif untuk mempromosikan kesadaran mengenai kesehatan seksual reproduksi," sambungnya.

