Kafegama Gelar Indonesia Fintech Forum 2019, Undang Startup Presentasikan Ide Lewat Pitching

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Mengusung tema percepatan tranformasi digital ekonomi Keluarga, Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) berhasil menyelenggarakan Indonesia Fintech Forum 2019 (IFF 2019) pada Rabu (4/9) di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan.

Kegiatan ini diadakan oleh KAFEGAMA Periode Kepengurusan 2018-2021 yang diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Sekretaris Umum Friderica Widyasari Dewi.

Acara ini merupakan bentuk kepedulian KAFEGAMA terhadap perkembangan ekonomi digital serta mendorong akselerasi industri keuangan digital di Indonesia.

Dihadiri oleh lebih dari 1200 peserta, IFF 2019 yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang mewakili Presiden RI Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Darmin Nasution mengapresiasi dan menyambut baik Indonesia Fintech Forum 2019 yang diselenggarakan oleh KAFEGAMA.

“Melalui kegiatan ini, para regulator, perbankan, investor dan pelaku usaha fintech dapat dipertemukan untuk bersama-sama mempercepat proses inklusi keuangan digital di Indonesia”, ujar Darmin melalui rilis yang diterima Tribun, Kamis (5/9/2019).

Acara ini juga mengadakan sesi panel discussion bertema Shaping the Future of Indonesia Fintech Industry.

Menghadirkan pembicara Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, Sukarela Batunanggar, dan dimoderatori Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo sebagai salah satu pelaku industri perbankan yang berkontribusi dalam perkembangan fintech di Indonesia.

Selain menghadirkan regulator, KAFEGAMA juga menghadirkan expertise dan founder dari pelaku startup yang ada di Indonesia.

Sesi panel discussion kedua mengangkat tema "The Untold Story: Why We Survive" dengan menghadirkan pembicara diantaranya SVP Traveloka, Alvin Kumarga, CEO Modalku, Reynold Wijaya, CEO & Co-Founder TaniHub, Pamitra Wineka dan CEO Modal Rakyat, Stanislaus Tandelilin serta dimoderatori oleh CEO & Co-Founder KataData, Metta Dharmasaputra.