Sehari 4 Kebakaran di Lahan: Api Lahap Warung Kosong, Alang-alang, hingga Tumpukan Kayu

KEBAKARAN DI LAHAN - Petugas pemadam kebakaran BPBD Bandar Lampung menjinakkan api yang melahap alang-alang di lahan di Jalan Hi Suhari, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Rabu (4/9/2019) siang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Empat kebakaran di lahan terjadi dalam sehari di Bandar Lampung, Rabu (4/9/2019). Api melahap warung kosong, alang-alang yang tumbuh di atas lahan, hingga tumpukan kayu.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung M Rizki mengungkapkan tiga dari empat kebakaran terjadi dalam waktu hampir bersamaan pada siang hari. Satu di antaranya di Jalan Hi Suhari, RT 14, Lingkungan II, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, pukul 11. 28 WIB.

"Lahan yang terbakar di Jalan Hi Suhari, Bumi Kedamaian, luasnya 533 meter persegi. Alang-alang di lahan itu terbakar," katanya merujuk laporan tim BPBD Bandar Lampung.

Kebakaran lainnya terjadi di Jalan Hi. Sinar Bumi, dekat Bank Bukopin, Kelurahan Pelita, Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Di sini, lahan yang terbakar seluas 3x3 meter persegi. Si jago merah beraksi melahap tumpukan kayu.

Berikutnya, kebakaran terjadi di lahan di Jalan SR Kesuma Yuda, Kampung Umbul Pojok, RT 7 Lingkungan II, Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Telukbetung Barat. Api terlihat di lokasi perbukitan.

"Di lokasi ketiga ini, kami belum bisa memastikan luas lahan yang terbakar. Sebab, titik apinya di atas perbukitan yang tidak terjangkau oleh unit dan anggota karena tidak ada akses jalan," jelas Alik selaku Komandan Peleton C.

BPBD memastikan armada pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api di lahan di Jalan Hi Suhari dan Jalan Hi Sinar Bumi. Sementara di Jalan SR Kesuma Yuda, Danton C Alik telah menginstruksikan Unit Damkar siaga di lokasi untuk meredam kepanikan warga.

Satu kebakaran lainnya terjadi pada pagi hari, pukul 05.30 hingga 06:20 WIB. Lokasinya di Jalan Arief Rahman Hakim, RT 5, Lingkungan II, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim.

Rizki mengungkapkan api melahap warung kosong beserta alang-alang di atas lahan 20x10 meter persegi.

"Kerugian materi sekitar Rp 5 juta. Unit Damkar berhasil memadamkan api sekitar satu jam setelah kebakaran," ujarnya.