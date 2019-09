TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak cara download atau unduh lagu Billie Eilish berjudul All The Good Girls Go To Hell.

Cara download atau unduh lagu Billie Eilish berjudul All The Good Girls Go To Hell ada di bagian akhir artikel.

Download atau unduh lagu Billie Eilish berjudul All The Good Girls Go To Hell via Spotify.

Lagu All The Good Girls Go To Hell terdapat di album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? milik Billie Eilish.

Billie Eilish meluncurkan video klip lagu All The Good Girls Go To Hell pada Rabu (4/9/2019) di YouTube Billie Eilish.

Video klip lagu All The Good Girls Go To Hell Billie Eilish telah ditonton lebih dari 7,9 juta views dan mendapat lebih dari 1,4 juta likes.

Billie Eilish dalam lagu All The Good Girls Go To Hell menceritakan tentang kehidupan di dunia ini dan kehidupan setelah mati.

Billie Eilish adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang lahir pada 18 Desember 2001 di Amerika.

Nama Billie Eilish menjadi terkenal dengan lagu-lagunya yang cenderung gelap dan penuh makna.

Saudara laki-lakinya, Finneas O-Connell juga seorang penyanyi yang populer.