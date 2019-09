Download MP3 Lagu Don’t Need Your Love dari NCT Dream

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – berikut, cara unduh atau download MP3 lagu NCT Dream berjudul Don’t Need Your Love, lengkap lirik dan video klipnya.

Proyek kolaborasi SM Station telah memasuki musim ketiga.

Kolaborasi nomor 13 musim cukup menjanjikan karena melibatkan subunit NCT Dream.

Single yang diberi judul Don't Need Your Love menampilkan perpaduan NCT Dream dan penyanyi dan presenter asal Inggris, HRVY.

Don't Need Your Love dirilis pada tanggal 6 Juni lalu adalah lagu dengan perpaduan musik dengan suara gitar akustik.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 6 Juni 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube SMTOWN telah ditonton sebanyak 15 juta kali.

Lirik lagu tersebut menceritakan seseorang yang tidak lagi membutuhkan cinta yang sudah berakhir.

Berikut lirik lagu Don't Need Your Love – NCT Dream

Yeah you and I fell in too deep

Love hate no in between

Too little too late for us

Those dimples on your face

Don’t work the same these days

It’s clear we’ve both had enough