Inilah Profil Jeon Seok Ho, Aktor Pemeran di Drama Korea Class of Lies. Banyak Banget Filmnya!

Profil Jeon Seok Ho, Aktor Drama Korea Class of Lies

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Profil Jeon Seok Ho, aktor drama Korea Class of Lies, simak daftar drama Korea yang diperani oleh Jeon Seok Ho.

Jeon Seok Ho adalah aktor asal Korea Selatan.

Ia membintangi serial TV seperti drama Korea Misaeng: Incomplete Life, The Good Wife dan Strong Woman Do Bong Soon.

Jeon Seok Ho lahir pada tanggal 2 Mei 1984 dan sekarang berusia 35 tahun.

Jeon Seok Ho merupakan salah satu pemeran dalam salah satu drama Korea terbaru 2019, ia berperan dalam drama Korea Class of Lies.

Drama Korea Class of Lies adalah sebuah drama televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Yoon Kyun Sang, Gaem Sae Rok dan Choi Yu Hwa.

Drama ini ditayangkan setiap hari Rabu dan Kamis di saluran OCN.

Episode perdana mengudara pada 17 Juli 2019.

Drama ini juga dikenal dengan judul Mr. Temporary atau Undercover Teacher.

Drama Korea Class of Lies disutradari oleh Sung Yong Il.