Jadwal Liga Inggris 2019 Manchester United vs Leicester, 24 Nama Pemain yang Dibawa ke Liga Eropa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam berita Manchester United terbaru, skuat Setan Merah baru saja mengonfirmasi 24 pemain yang akan diturunkan pada Liga Europa musim 2019-2020.

Selain mempersiapkan diri dalam setiap pertandingan di Liga Inggris 2019, skuat besutan Ole Gunnar Solskjaer juga mengamankan tim untuk bertanding di Liga Europa 2019-2020.

Merujuk jadwal Liga Inggris 2019, Manchester United vs Leicester City akan tersaji pada pekan kelima Sabtu, 14 September 2019, dengan kick off akan dimainkan di Stadion Old Trafford mulai pukul 21.00 WIB.

Sementara untuk bermain di Liga Europa 2019-2020, raksasa Inggris, Manchester United baru saja mengonfirmasi skuad yang akan dibawa ke Liga Europa 2019-2020.

Dalam nama-nama yang dimasukkan oleh pelatih United, Ole Gunnar Solskjaer, memasukkan nama kejutan.

Kiper berusia 19 tahun, Matej Kovar, masuk dalam skuat.

Kiper belia tersebut bakal berada bersama bintang-bintang tim, Paul Pogba, Anthony Martial, dan David De Gea.

Solskjaer menunjukkan komitmen pada pemain muda kala mulai menangani tim.

Beberapa pemain yang kurang familiar, seperti Kovar bisa turun di penyisihan grup turnamen untuk memberikan pengalaman yang bernilai.

Manchester United bakal berada di grup L, Liga Europa 2019-2020.