Kapan Air PDAM Masuk ke Kecamatan Way Kandis?

Kantor PDAM Way Rilau

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth PDAM Way Rilau Bandar Lampung. Kapan kira-kira air PDAM bisa masuk ke daerah Way Kandis, terutama di Perumahan Bougenvile 2, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Karena selama musim kemarau air sumur mulai berkurang, jadi kami sangat membutuhkan air bersih PDAM.

Pengirim: 085366582XXX

Proyek KPBU SPAM

Terima kasih atas laporannya, untuk pelayanan sambungan air PDAM sudah diprogramkan di proyek KPBU SPAM Bandar Lampung yang terdiri dari 8 Kecamatan.

Untuk tahap awal sudah di mulai dari Agustus pada 3 kecamatan yaitu Kedaton, Labuhan Ratu dan Rajabasa yang akan beroprasi di tahun 2020.

Lalu selanjutnya tahap kedua yaitu dilima kecamatan yaitu Way Halim, Sukabumi, Sukarame, Kedamaian dan Tanjung Seneng.

Direncanakan akan beroprasi di tahun 2021, demikian yang dapat disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasubag Humas PDAM Way Rilau

Titin Kusumawati