Pemkab Lampung Timur Mulai Persiapkan Festival Way Kambas 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SUKADANA - Meski pelaksanaan Festival Way Kambas 2019 masih beberapa bulan lagi, namun sebagai bentuk keseriusannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sudah mulai melakukan persiapan.

Persiapan tersebut diantaranya menggelar rapat dalam rangka pelaksaan gelaran puncak Festival Way Kambas Tahun 2019 yang mana rencananya akan digelar pada tanggal 09 dan 10 November 2019 mendatang.

Rapat yang digelar pada Kamis (05/09/2019) di Aula Atas Setdakab Lampung Timur itu diketahui untuk membahas tentang susunan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan pada Festival Way Kambas tahun 2019 agar pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Hadir pada rapat persiapan Festival Way Kambas 2019 yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Kapolres Lampung Timur yang diwakili Kasat Binmas, Iptu SI Marbun, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Subakir, Danramil 429-01/Labuhan Ratu, Kapten Inf. Beny, Para Kepala OPD dan Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Lampung Timur.

Dalam penyampaiannya pada rapat tersebut, Zaiful menjelaskan bahwa Festival Way Kambas ini akan di gelar selama dua hari yakni sabtu dan minggu, 09 dan 10 Septermber 2019. Ia berharap seluruh jajaran yang terlibat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

“saya mengharapkan kepada kita semua baik itu jajaran, OPD, maupun camat dan lainnya yang terlibat dalam acara ini, kita bisa menjalankan dengan sebaik baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi nya masing-masing, dengan harapan kemeriahan pelaksanaan festival way kambas 2019 ini tidak kalah dengan 2018”.

Lebih lanjut Zaiful berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan meriah walau hanya dilaksanakan dalam dua hari saja.

“Harapan saya kepada kita semua, kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan semeriah mungkin namun dengan waktu yang tidak terlalu lama hanya 2 hari”.

Dalam gelaran Festival Way Kambas 2019 yang mengangkat tema “Jelajah Budaya Dan Alam Lampung Timur” itu sendiri direncanakan akan memiliki beberapa agenda kegiatan, yakni terdapat festival kuliner, jejak petualang way kambas, XC MTB, parade band, way kambas adventure trail, fun bike way kambas, motor antik, lomba kuda lumping, pawai budaya, tari bedana masal, pagelaran seni daerah, grand opening ceremony, way kambas idol, elephant camp, lomba tari melinting, lomba tari bedana, festival buah nusantara, lomba kreasi souvenir, kemah saka pariwisata, Way Kambas 10K, Forest Fotography Festival, dan Closing Ceremony. (Kominfo)