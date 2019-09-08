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Download MP3 Lagu NCT Dream 'Hair in The Air', Lengkap Lirik Lagu Hair in The Air dan Video Klipnya
Cara unduh atau download MP3 lagu NCT Dream berjudul Hair in The Air, lirik lagu Hair in The Air dan video klip Hair in The Air.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu NCT Dream berjudul Hair in the Air lengkap lirik dan video klipnya.
Simak juga lirik lagu Hair in the Air dan video klip Hair in the Air.
NCT Dream merilis lagu yang berjudul Hair in the Air lengkap dengan teaser videonya.
Hair in the Air merupakan sebuah single terbaru yang dirilis pada 13 Desember 2018.
Pada teaser video musik, para penggemar dapat menyaksikan penampilan keren dari anggota NCT Dream dengan visual yang indah dan memanjakan mata.
Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada 13 Desember 2018.
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Berikut, lirik lagu Hair in the Air.
Put your hair up in the air
eoseo nawa ppalli nawa
ttwieonolja haneul dahdorok
neowa nawa modu nawa
gati nolja bollyum deo kiwo
nuneul tteo Hey
cheoeum mannan sesangcheoreom
neol kkaewo Woo
patireul sijakhalge
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