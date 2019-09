Gelar Lomba Bahasa Inggris, LIA Bandar Lampung Angkat Isu Ramah Lingkungan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional (LBPP) LIA Bandar Lampung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menggelar Lomba Bahasa Inggris Tingkat Provinsi Lampung.

Kompetisi bahasa Inggris yang mengangkat isu ramah lingkungan "My Earth My Responsibility" ini dihelat di gedung LPBB LIA, Jalan Kartini No 40, Bandar Lampung, Minggu, 8 September 2019.

Dalam kesempatan ini, Kepala Cabang LB LIA Lampung Antar Kamal menyampaikan bahwa LIA English Competition ini merupakan kegiatan tahunan.

"Ini adalah english competition keempat yang diselenggarakan LIA. Ini kami (Bandar Lampung) yang terakhir. Kota lain sudah melaksanakannya," ungkapnya.

Kamal menambahkan, para juara akan dikirim untuk ikut kompetisi serupa tingkat nasional di Bandung.

Kamal menjelaskan, dalam LIA English Competition kali ini pihaknya mengusung subtema Zero Waste Event.

"Zero Waste Event merupakan sebagian kecil dari LIA Lampung untuk bumi kita. Kita punya anak cucu yang masih hidup. Untuk itu sebisa mungkin kita meminimalisasi sampah yang ada," tandasnya.

Kepala UPTD Taman Budaya Lampung Suslina Sari yang mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengatakan, lomba ini merupakan bentuk kepedulian LIA terhadap pendidikan anak-anak.

"Dengan acara ini diharapkan anak-anak kita terpacu semangatnya agar terus mengembangkan bakat dan kreativitasnya," sebutnya.

Masih kata dia, manusia terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa.