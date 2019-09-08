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Lirik Lagu We Go Up MP3 NCT Dream, Video Klip We Go Up dan Download Lagu We Go Up
Simak, lirik lagu We Go Up yang dinyanyikan NCT Dream, video klip We Go Up, serta cara download lagu We Go Up.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, lirik lagu We Go Up yang dinyanyikan NCT Dream dalam artikel ini.
Termasuk, cara unduh atau download lagu We Go Up, dalam MP3 lagu KPop terpopuler.
Selain lirik lagu We Go Up, simak juga video klip We Go Up.
We Go Up adalah album mini kedua NCT Dream, yang merupakan salah satu subunit dari boyband Korea Selatan, NCT.
Album ini dirilis pada 3 September 2018 oleh SM Entertainment dan didistribusikan oleh Genie Music.
Album ini berisikan enam buah lagu termasuk singel utama We Go Up.
Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 30 Agustus 2018.
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Berikut, lirik lagu We Go Up.
shijakbuteo da
yesang bakke nollaun style
jageun stepdeullo
ppumeonae big vibe keep up
Too slow too fast
sokdo control
bopok neolbhyeo
Tempo ollyeo
eodiseodo gieokhae neoye bit
gyesokhae ttokgachi wild and free
bodeu bakwi dalgo chumchwotgo
tareo ga deo ppareun ride let’s go
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