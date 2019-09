Ilustrasi. Download Film Need for Speed, Streaming Film Need for Speed, Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar film sekuel thriller aksi, berikut cara unduh atau download film Need for Speed dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming film Need for Speed di ponsel.

Selain itu, kamu pun bisa menyimak sinopsis film Need for Speed dalam artikel ini.

Need for Speed merupakan Sekuel thriller aksi Amerika yang dirilis pada 2014.

Film Need for Speed dibuat berdasarkan adaptasi dari serial populer video game Need for Speed oleh Electronic Arts.

Film ini disutradarai Scott Waugh dan ditulis oleh George bersama John Gatins.

• Download Film Iron Man 3, Streaming Film Iron Man 3, Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

• Download Film Captain Phillips, Streaming Captain Phillips Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

Adapun para pemeran film Need for Speed seperti Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots.

Selain itu, pemeran film Need for Speed ada juga Scott Mescudi, Ramón Rodríguez, Rami Malek, dan Michael Keaton.

Film Need for Speed diperkenalkan pertama kali oleh Touchstone Pictures pada 14 Maret 2014, dalam bentuk 3D, IMAX 3D dan teater konvensional.

Film ini menuai beragam kritik negatif, kendati tetap mampu meraup keuntungan mencapai $ 203 juta di seluruh dunia.

Berikut sinopsis film Need for Speed