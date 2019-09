Download Lagu Taeyeon 'All About You' MP3, Video Klip OST Hotel Del Luna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu Taeyeon berjudul All About You, yang menjadi original soundtrack atau OST Hotel Del Luna.

Simak juga lirik lagu All About You dan video klip All About You dalam artikel ini.

All About You adalah salah satu soundtrack drama Korea Hotel Del Luna dinyanyikan oleh penyanyi bintang Taeyeon SNSD.

Lagu ini menjadi soundtrack drama Korea Hotel Del Luna pada part 3.

Mengangkat kisah cerita yang unik, drakor Hotel del Luna memiliki original soundtrack yang enak didengar.

Adapun, soundtrack drakor Hotel Del Luna dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi terkenal, antara lain Taeyeon SNSD, Heize, Chungha, Gummy, hingga Red Velvet.



Sementara, lirik lagu All About You dari Taeyeon menceritakan tentang seseorang yang sedang mengalami jatuh cinta.

• Download Drama Korea Hotel Del Luna Full Episode Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

• 11 Cameo Drakor Hotel Del Luna, Download Drama Korea Hotel Del Luna Episode Lengkap Sub Indo

Berikut, lirik lagu All About You.

Eonjebuteoinji geudaereul bomyeon

Unmyeongirago neukkyeotdeon geolkka

Bamhaneurui byeori binnan geotcheoreom

Oraetdongan nae gyeote isseoyo, hmm

Geudaeraneun siga nan tteooreul ttaemada

Oewodugo sipeo geudael gieokal su itge

Seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge

Nae maeum deullyeoonayo

Itji marayo

Jinaganeun gyejeol soge nae maeumeun

Byeonhaji anneundan geol anayo

Geujeo baraboneun nunbit geu hanaro

Sesangeul da gajin geot gateunde, hmm