Download MP3 Lagu NCT Dream 'Trigger The Fever', Lengkap Lirik Lagu Trigger The Fever dan Video Klip

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, lirik lagu NCT Dream berjudul Trigger The Fever dalam artikel ini.

Termasuk, cara unduh atau download lagu Trigger The Fever, dalam MP3 lagu KPop terbaru 2019.

Selain lirik lagu Trigger The Fever, simak juga video klip Trigger The Fever.

Proyek kolaborasi SM Station telah memasuki musim ketiga.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada .

Adapun, lirik lagu Trigger The Fever merupakan lagu tema untuk FIFA U-20 World Cup Korea 2017.

Berikut, lirik lagu NCT Dream 'Trigger The Fever'.

Yeah you and I fell in too deep

Love hate no in between

Too little too late for us

Those dimples on your face

Don’t work the same these days

It’s clear we’ve both had enough

Ye ye ye

You think

it’s my heart you’re holding

You still think

you’re all that I need

Ye ye ye

But I know

we’re fire and ocean

Yeah you ain’t got nothing on

me

I Trigger The Fever

If you’re waiting

for a comeback hold on

I Trigger The Fever

If you think

I’m gonna come back I won’t