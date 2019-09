TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, UNILA - Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Hasriadi Mat Akin menandatangani kesepakatan bersama dengan lima Perguruan Tinggi Luar Negeri, Senin (9/9/2019). Kegiatan yang digelar bersamaan dengan public lecture ini dipusatkan di Aula Prof. Abdul Kadir Muhammad, Gedung A Fakultas Hukum, kampus setempat.

Lima Perguruan Tinggi Luar Negeri yaitu Asia e-University, Malaysia; Fatoni University, Thailand; Mindanu University, Philippines; University Malaysia Perlis, Malaysia; dan The RC-Al Khawarizmi lntenational College Foundation Inc, Philippines.

FH Tandatangani MoU Dengan 5 Perguruan Tinggi Luar Negeri (Ist)

Penandatanganan langsung ditandatangani Rektor Unila dan lima rektor lainnya yakni Dato’ Prof. Emertus Dr. Hasan Bin Said dari Asia e-University, Malaysia Assoc.; Prof. Dr. Sukree Langputeh dari Fatoni University, Thailand; Prof. Dr. Rasid Paca dari Mindanau University, Philippines; Prof. Dr. Mohd. Mizan Aslam dari University Malaysia Perlis, Malaysia; dan Prof. Dr. Alizaman Dumangeang dari The RCAl Khawarizmi International College Foundation Inc, Philippines.

FH Tandatangani MoU Dengan 5 Perguruan Tinggi Luar Negeri (Ist)

MoU ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan International Colaboration Conference yang digagas Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Islam (STEBI) Lampung yang akan dihelat pada Selasa, 10 September 2019.

FH Tandatangani MoU dengan 5 Perguruan Tinggi Luar Negeri (Ist)

Panitia pada kegiatan yang berlangsung satu hari ini turut mengundang perwakilan semua fakultas, para ketua lembaga, para dosen di lingkungan Universitas Lampung, serta utusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Usai penandatanganan nota kesepakatan, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Prof. Jauhary Ali, Dean School of Art and Social Science, Asia e-University, Malaysia, dan Prof. Dr. Mohd. Mizan Aslam dari University Malaysia Perlis. Kedua narasumber akan mengangkat tema pendidikan, kolaborasi internasional, juga peran media teknologi di era revolusi industri 4.0.

FH Tandatangani MoU Dengan 5 Perguruan Tinggi Luar Negeri (Ist)

Stadium general sebagai implementasi perdana salah satu agenda yang terdapat di Memorandum of Agreement ini dihadiri para dosen, mahasiswa sarjana, magister, dan doktor.

Diharapkan, kegiatan dapat meningkatkan prestasi Universitas Lampung sekaligus memotivasi kontribusi para dosen di kancah internasional dengan menghasilkan penelitian bersama (joint research) dengan perguruan tinggi luar negeri sesuai poin-poin kesepakatan. Selain itu, para pihak sepakat untuk membuka kesempatan kepada para mahasiswa baik sarjana maupun master untuk mengikuti pertukaran pelajar (student exchange) selama 6-12 buIan. (*)