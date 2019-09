Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa Polinela Ditusuk Adik Tingkatnya, 2 Mahasiswa Unila juga Terlibat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Empat mahasiswa di Bandar Lampung menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan di depan Asrama Haji, Rajabasa, Minggu (8/9/2019) petang.

Saat ini, Polsek Kedaton masih mendalami motif pelaku menganiaya dua korban hingga mengalami luka tusukan.

Dalam kejadian ini, Sheva Aldianto (18), mahasiswa D4 Peternakan Politeknik Negeri Lampung, warga Desa Mekar, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, mengalami luka tusukan di perut bagian kiri.

Sementara rekannya, I Made Krisnanda (18), warga Way Kanan, mengalami luka memar.

Keempat pelaku adalah Nico Armando (18), mahasiswa Polinela, warga Pakuan Ratu, Way Kanan; M Indra Pratama (22), mahasiswa FISIP Unila, warga Jayabaya; Novriansyah Guntama (19), mahasiswa FISIP Unila, warga Pakuan Ratu, Way Kanan; dan Hari Sanjaya (18), mahasiswa Polinela, warga Pakuan Ratu, Way Kanan.

Kapolsek Kedaton Kompol M Daud mengatakan, keempat pelaku penusukan saat ini masih menjalani pemeriksaan.

"Dalam pemeriksaan," ujar Daud, Senin, 9 September 2019.

Daud menyebutkan, peristiwa penusukan ini bermula dari kesalahpahaman antara korban dan salah satu pelaku.

"Dari keterangan pelaku (Nico) hanya salah paham," sebutnya.

