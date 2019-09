Wagub Nunik Promosikan Cooking Master Goes to Lampung Lewat Instagram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Acara Cooking Master Goes to Lampung dalam Rangka Semarak Indosiar Tahun 2019 dihelat di altar utama Wisata Puncak Mas Lampung berlokasi di Jalan H. Hamim Sukadanaham, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, Senin (9/9/2019).

Berdasarkan pantauan Tribunlampung.co.id, kegiatan even tersebut langsung dipandu oleh presenter kenamaan Ramzi dan ditonton puluhan pengunjung Puncak Mas.

Hadir juga dalam acara Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Pj Sekprov Lampung Fahrizal Darminto dan seluruh jajarannya.

Bahkan Wagub Lampung yang akrab disapa Nunik sempat mempromosikan acara tersebut di akun Instagram pribadinya.

"Semalam dapat teaser dari ibu cantik hensil thomas...wohooo...ternyata hari ini ada cooking master di lampung. Tepatnya di puncak mas resto...wah menarik banget nih ....merapat yukkk...bakal disiarkan di Indosiar juga loh...masakan2 khas lampung dengan juri chef2 kenamaan..tunggu apa lagi...siap siap merapatttt," tulis Nunik dalam keterangan video unggahannya, Senin (9/9/2019).

GM Puncak Mas Lampung M Rafsanzani Patria mengatakan, bahwa even ini merupakan acara yang diselenggarakan dalam acara Semarak Indosiar/SCTV.

"Jadi acara ini first time mereka keluar dari acara di studio, jadi Lampung menjadi kota pertama Goes To Cooking Master yang ada di Indosiar dan mereka memilih tempat di Puncak Mas Lampung," kata M Rafsanzani Patria, Senin (9/9/2019).

M Rafsanzani Patria menjelaskan, even tersebut diselenggarakan secara live delay dan nanti ditayangkan di Indosiar pukul 15.30 WIB, karena durasinya dua jam.

"Live di hari ini (Senin) dan besok (Selasa). Besok ada dua kali acara live semua. Jam 8.00-10.00 WIB dan 15.30-18.00 WIB," ungkapnya.

Persiapan tempat teman-teman dari Indosiar datang pada hari Jumat (6/9/2019) sore sudah menyiapkan atribut-atribut yang bersentuhan dengan shooting.