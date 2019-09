Download Lagu NCT Dream 'Best Friend' MP3, Lengkap Lirik Lagu Best Friend dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download lagu NCT Dream berjudul Best Friend, dalam MP3 lagu KPop terpopuler.

Simak juga lirik lagu Best Friend dan video klip Best Friend.

NCT Dream merilis lagu yang berjudul Best Friend lengkap dengan teaser videonya.

Best Friend merupakan sebuah single yang ada dalam album We Boom - The 3rd Mini Album.

Pada teaser video musik, para penggemar dapat menyaksikan penampilan keren dari anggota NCT Dream dengan visual yang indah dan memanjakan mata.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube luhvn pada 26 Juli 2019.

Berikut, lirik lagu Best Friend.

Eoseo daedaphae jigeum mwo hae

hal geo eopseumyeon dangjang nawa

daechung mirugo naldo joheunde

neodo aljanha geogiro wa

tto noran aikon wie

ppalgan aikon millyeo ssahyeo

ama neujjam jan geot gata

hangsang ttokgata ttokgati geuraessdeusi

jeonhwa geolmyeo miri yaksokhalge

1i sarajigi 1cho jeon dochakhalge

Cuz I’m into it

I’m into it

mal an haedo tonghaneun neon Best friend

I’m into it

We limitless

eonjedeunji chajawa nae binteume