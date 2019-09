Download Lagu NCT Dream 'Hair in The Air' MP3, Lengkap dengan Lirik Lagu Hair in The Air

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download lagu NCT Dream berjudul Hair in the Air, dalam MP3 gudang lagu KPop terpopuler 2019.

Simak juga lirik lagu Hair in the Air dan video klip Hair in the Air.

NCT Dream merilis lagu yang berjudul Hair in the Air lengkap dengan teaser videonya.

Hair in the Air merupakan sebuah single terbaru yang dirilis pada 13 Desember 2018.

Pada teaser video musik, para penggemar dapat menyaksikan penampilan keren dari anggota NCT Dream dengan visual yang indah dan memanjakan mata.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada 13 Desember 2018.

Berikut, lirik lagu Hair in the Air.

Put your hair up in the air

eoseo nawa ppalli nawa

ttwieonolja haneul dahdorok

neowa nawa modu nawa

gati nolja bollyum deo kiwo

nuneul tteo Hey

cheoeum mannan sesangcheoreom

neol kkaewo Woo

patireul sijakhalge