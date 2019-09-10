Lagu Korea

Download Lagu We Go Up MP3 NCT Dream, Gudang Lagu KPop Terpopuler 2019

Cara download lagu We Go Up yang dinyanyikan NCT Dream, dalam MP3 lagu KPop terpopuler 2019, lirik lagu We Go Up dan video klip We Go Up

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu We Go Up yang dinyanyikan NCT Dream, dalam MP3 lagu KPop terpopuler 2019.

Simak juga lirik lagu We Go Up dan video klip We Go Up dalam artikel ini.

We Go Up adalah album mini kedua NCT Dream, yang merupakan salah satu subunit dari boyband Korea Selatan, NCT.

Album ini dirilis pada 3 September 2018 oleh SM Entertainment dan didistribusikan oleh Genie Music.

Album ini berisikan enam buah lagu termasuk singel utama We Go Up.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 30 Agustus 2018.

Lirik Lagu Boom MP3 NCT Dream, Video Klip Boom dan Download Lagu Boom

Lirik Lagu Don’t Need Your Love MP3 NCT Dream, Download Lagu Don’t Need Your Love dan Video Klip

Berikut, lirik lagu We Go Up.

shijakbuteo da
yesang bakke nollaun style
jageun stepdeullo
ppumeonae big vibe keep up
Too slow too fast
sokdo control
bopok neolbhyeo
Tempo ollyeo

eodiseodo gieokhae neoye bit
gyesokhae ttokgachi wild and free
bodeu bakwi dalgo chumchwotgo
tareo ga deo ppareun ride let’s go

Yeah I know
meolge boideon
nega seonmyeonghae
gyeolguk rendezvous

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lirik lagu We Go Up
video klip We Go Up
NCT Dream
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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