188 Jemaah Haji Kloter 54 Tiba di Way Kanan Selasa Malam

Jemaah Haji Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Sebanyak 188 jemaah haji yang terdaftar dalam kloter 54 tiba di Way kanan, diterima langsung oleh Bupati Raden Adipati Surya di Rumah Dinas, Selasa (10/9) malam‎.

‎A Rohim Sidik pelaksanaan haji Kabupaten Way Kanan menyampaikan Pelayanan haji yang dilaksanakan selama 42 hari dan Kabupaten Way Kanan masuk dalam kloter 54 dengan jumlah 188 jemaah.

"Ada 2 jemaah haji yang mengalami sakit sehingga H.Burhan warga Baradatu ,telah dipulangkan 10 hari sebelum nya.‎ Sugiono Sakit sewaktu perjalanan ke Way kanan," jelasnya.

Selama melaksanakan ibadah jemaah haji dari Way Kanan mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang baik. "Kami jemaah haji mendoakan pemimpin Way Kanan diberikan kesehatan dan kesuksesan dalan memimpin Way Kanan," katanya.

‎Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan sekembali dari tanah suci dan telah melaksanakan Rukun Haji dengan sempurna, maka pengalaman spiritual dijadikan bekal untuk menambah iman dan taqwa kepada Allah SWT, meningkatkan syiar Islam, menjadi contoh bagi masyarakat dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Kita membutuhkan nilai-nilai keagamaan, menjadi memotivasi untuk menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan di antara masyarakat.

Kondisi inilah yang diperlukan untuk memacu proses pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan.

K‎epada keluarga jemaah yang pada hari ini menyambut sanak familinya dari tanah suci, patut bersyukur dapat berkumpul kembali bersama, yang akan akan bercerita tentang pengalaman perjalanannya dalam menunaikan Rukun Islam ke-lima ini.

Perjalanan haji merupakan suatu rangkaian ibadah dan dapat dijadikan pelajaran dan tauladan bagi anggota keluarga lainnya, dan juga bagi para calon haji di tahun-tahun mendatang serta masyarakat pada umumnya.

"Kepada pimpinan rombongan, tim kesehatan haji, petugas haji dan segenap panitia haji Kabupaten Way Kanan, dirnya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga jemaah haji Kabupaten Way Kanan dapat melaksanakan ibadahnya," tutupnya.





(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)