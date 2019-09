Download Drama Korea The Bride of Habaek, Buat Penggemar Shin Se kyung & Nam Joo hyuk Wajib Nonton!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Shin Se kyung dan Nam Joo hyuk dalam drama terpopuler 2019 yuk simak, sinopsis dan download drama Korea The Bride of Habaek.

Bagaimanakah sinopsis drama Korea The Bride of Habaek?

Drama Korea The Bride of Habaek adalah serial televisi Korea Selatan yang merupakan spin-off dari sunjung manhwa tahun 2006 Bride of the Water God oleh Yoon Mi Kyung.

Drama ini dibintangi oleh Shin Se kyung, Nam Joo hyuk, Lim Ju hwan, Krystal Jung dan Gong Myung.

Drama Korea The Bride of Habaek termasuk dalam drama terpanas dan terpopuler tahun 2019.

Drama Korea yang memiliki jumlah 16 epiosde ini sangat digemari oleh para pecinta Korea tentunya.

Drama Korea ini perdana tayang pada tanggal 3 Juli 2017 di stasiun televisi Korea Selatan.

Ha Baek (Nam Joo Hyuk) merupakan dewa penurun hujan sedangkan dan So A (Shin Se Kyung) adalah seorang Psikiater.

Sinopsis drama Korea The Bride of Habaek berawal kisah dari The Bride of Habaek dari Penduduk desa menderita akibat kekeringan yang terus berlanjut.

Dewa air Ha Baek dapat menurunkan hujan jika seorang wanita muda dikorbankan kepadanya sebagai mempelai wanita.