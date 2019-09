Download MP3 Lagu NCT Dream 'Best Friend', Lengkap Lirik Lagu Best Friend dan Video Klipnya

Simak juga lirik lagu Best Friend dan video klip Best Friend.

NCT Dream merilis lagu yang berjudul Best Friend lengkap dengan teaser videonya.

Best Friend merupakan sebuah single yang ada dalam album We Boom - The 3rd Mini Album.

Pada teaser video musik, para penggemar dapat menyaksikan penampilan keren dari anggota NCT Dream dengan visual yang indah dan memanjakan mata.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube luhvn pada 26 Juli 2019.

NCT Dream adalah sub-unit ketiga dari boy band asal Korea Selatan.

NCT yang khusus beranggotakan remaja dengan usia belasan tahun.

Boyband ini melakukan debutnya pada 25 Agustus 2016 dengan singel Chewing Gum.

Beranggotakan tujuh orang anggota diantaranya yaitu Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung.

Tonton, video klip Best Friend di atas.