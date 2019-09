Ini Bentuk MoU Universitas Saburai dengan Beberapa Perguruan Tinggi

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rektor Universitas Saburai Henni Kusumastuti, M.IP menuturkan MoU secara operasional sudah terlaksana dua hari yang lalu.

"Tepatnya tanggal 9 September pada waktu itu di Unila. Nah itu dengan beberapa perguruan tinggi dari USM,UiTM, Mindanao Philipina," tuturnya di sela-sela kegiatan Memorandum of Understanding (MoU) dan Kuliah Umum di Kampus Saburai, Rabu (11/9/2019).

Menurutnya, bentuk MoU tentunya tidak jauh dari Tridharma Perguruan Tinggi. Artinya operasionalisasi dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kemudian bagaimana bisa meningkatkan kolaborasi baik itu mahasiswa maupun dosen dalam rangka meningkatkan penelitian dan pengabdian.

"Lalu dari segi pengajaran mungkin ada pertukaran dosen dimungkinkan termasuk pertukaran mahasiswa.Kalau dari kita masih dalam rancangan," katanya.

Namun yang jelas salah satu bentuknya yaitu kegiatan seminar nasional yaitu The First International Conference on Islamic Development Studies di Bukit Randu merupakan salah satu langkah awal dari kerjasama yang diadakan ini yaitu dengan mengadakan seminar nasional.

"Kita sebagai dari pihak akademisi tentunya berharap dengan adanya kerjasama ini semakin bisa ditingkatkan adanya kolaborasi baik dari sisi mahasiswa maupun dosen-dosen dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi," paparnya.

Artinya seperti dari sisi pengajaran adanya pertukaran dosen/mahasiswi. "Lalu dari sisi penelitian dan pengabdian kita sebisa mungkin mengadakan kolaborasi antara kita dengan pihak mereka dalam rangka operasional penelitian dan pengabdian," tukasnya.

