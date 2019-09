Universitas Saburai Gelar MoU dan Kuliah Umum

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) menggelar kegiatan Memorandum of Understanding (MoU) dan Kuliah Umum, Rabu (11/9/2019).

Kegiatan yang dihelat di kampus Saburai lantai 2 Saburai Convention Center (SCC) Universitas Saburai diikuti sebanyak kurang lebih 100 peserta terdiri dari dosen, yayasan, rektorat dan unsur mahasiswa.

Hadir dalam kegiatan, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Saburai Drs. Hi. Subki E Harun,

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Saburai (YPS) Bandar Lampung Dr.Hi. Indra Bangsawan.MM, Rektor Universitas Saburai Dra. Henni Kusumastuti, M.IP dan seluruh sivitas akademika Universitas Saburai.

Pada kesempatan ini, Universitas Saburai menggelar MOU dengan dua universitas yaitu University Tamara dan University Sains Malaysia.

Sementara kegiatan Kuliah Umum mengusung tema "The Role of Higher Education in The Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0".

Dua pemateri dihadirkan pada kuliah umum yaitu Prof. Dr. Mohd Hisbany Mohd Hasyim, Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang Malaysia dan Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh, perwakilan Center for Islamic Development Management Studies (ISDEV) University Sains Malaysia (USM).

(Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin)