Pesan Terakhir BJ Habibie ke Menteri Susi Pudjiastuti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengungkap pesan terakhir Presiden ke-3 RI BJ Habibie kepada dirinya.

Susi mengaku terakhir bertemu dengan almarhum pada akhir April di Batam.

Tatkala itu, dirinya baru saja melaksanakan aktivitas penenggelaman kapal.

"Terakhir ketemu di Batam, bulan akhir April, waktu saya habis penenggelaman kapal. Saya cerita kepada beliau," ujar Susi, di rumah duka di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019).

Ia menyebut suami dari Ainun tersebut mendukung dirinya untuk terus kuat dalam melakukan pekerjaannya.

Susi juga mengenang sosok Habibie sebagai orang yang selalu optimis dan berpikir positif.

"Beliau bilang go still stand, still strong, continue your work. Itu saya pikir luar biasa, selalu memberikan optimisme dan dukungan, selalu positif. Beliau tidak pernah punya energi negatif. Selalu positif kalau ketemu beliau," kata dia.

"Negara ini kehilangan bapak penegak demokrasi, bapak kebebasan pers," tandasnya.

Kabar duka untuk Indonesia, BJ Habibie meninggal dunia 11 September 2019, sebelum wafat Habibie telah pesan makan di samping almarhum istrinya.

Kabar duka, Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie meninggal dunia, hari ini Rabu (11/9/2019).