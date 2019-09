Download MP3 Lagu Samuel Seo Berjudul Pain or Deat OST Drama Korea Doctor John, Lengkap liriknya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Samuel Seo berjudul Pain or Deat OST Drama Korea Doctor John, lengkap lirik dan video klipnya.

Lagu Pain or Deat masih berupa single yang didistribusikan oleh label Vlending.

Pain or Deat lagu yang dinyanyikan oleh Samuel Seo dirilis pada tahun 2019.

Lagu ini merupakan salah satu lagu dalam soundtrack drama Korea Doctor John, drama Korea terpopuler 2019.

Berikut lirik lagu Pain or Deat - Samuel Seo

You were going through your life

There was time to play

Yesterday

But the light in your eyes,

did it start to fade?

To fade away

No way of going back

To the way it used to be

No way of going back

For me

No way of going back

I took away your pain

Then the light, left your eyes

Oh, did you, did you, did you know

That yesterday

You'd lose that light?

And will you, will you, will you say

That death today

Feels all right?

Down down,

da-da duh da da da da da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da-da

You were going through your life

There was time to play

Yesterday

But the light in your eyes,

did it start to fade?

To fade away

Oh, will you, will you, will you cry

For yesterday

And feel the pain?

Or will you, will you, will you run

To death today

And lose that light?

Down down,

da-da duh da da da da da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da-da

We're all heading for an ending

And our minds are full of doubt

Look at your life Today

When will it fade away?

Will you, will you, will you cry

For yesterday

And feel the pain?

Or will you, will you, will you run

To death today

And lose that light?

Down down,

da-da duh da da da da da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da

Down down,

da-da duh da da da da da-da-da

You were going through your life,

there was time to play

Yesterday

But the light in your eyes,

did it start to fade?

To fade away

Seo Dong Hyeon, lebih dikenal dengan nama panggungnya Samuel Seo adalah penyanyi-penulis lagu Korea Selatan, rapper, dan produser rekaman.

Lahir di Seoul, ia menghabiskan masa mudanya di negara asalnya, juga Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada.

• Biodata Ji Sung dan Lee Se Young Pemain Doctor John, Drama Korea Terpopuler September 2019

Berikut, cara download MP3 lagu Samuel Seo berjudul Pain or Deat OST Drama Korea Doctor John via Joox dan Spotify.

Cara Download MP3 Lagu Samuel Seo Berjudul Pain or Deat OST Drama Korea Doctor John via Joox