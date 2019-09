Gadis Muda Rela Dinikahi Pria Tua Selisih 34 Tahun, Terungkap Mas Kawin yang Menggemaskan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Viral pernikahan mewah selisih umur 34 tahun dengan mas kawin mobil super mahal Rolls-Royce. Cinta memang tak pandang umur.

Namun sepertinya seorang perempuan dari Tiongkok ini setuju-setuju saja dengan istilah tersebut.

Pernikahan adalah kebahagiaan sendiri bagi orang tua bahkan kedua pasangan yang menikah tersebut.

Namun, upacara pernikahan di Tiongkok ini menarik perhatian warganet setempat ketika foto-foto beredar di Weibo (Sosial media mirip Twitter di Tiongkok).

Foto yang dilansir dari ET Today via World of Buzz pada (11/9/2019) sang pengantin, perempuan muda yang manis ini terlihat bahagia dengan gaun pernikahan tradisional ala Tiongkok saat ia memegang tangan pengantin pria.

Awalnya memang terlihat biasa saja tetapi setelah itu seseorang memposting sebuah foto sertifikat pernikahan dan mengungkapkan bahwa ada perbedaan usia yang sangat jauh antara pasangan.

Rupanya, pria itu lahir pada tahun 1957, yang membuatnya berusia 62 tahun tahun pada saat ini.

Berarti ada perbedaan usia 34 tahun di antara keduanya, tetapi mereka terlihat bahagia bersama.

Pengantin pria datang dengan sekelompok teman-temannya, yang terlihat seperti seusia dengan sang pengantin pria.