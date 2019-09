Penampilan Claudia Emanuela Santoso dalam The Voice of Germany membuat empat juri terpana.

Tangkapan layar kanal YouTube The Voice of Germany - Offiziell

Inilah Penyanyi asal Cirebon yang Bikin 4 Juri The Voice Jerman Terpana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Siapa sangka, penyanyi Indonesia bisa tampil memukau dalam ajang pencarian bakat di Jerman.

Itulah yang terjadi saat Claudia Emanuela Santoso menjadi peserta The Voice of Germany.

Memakai gaun pink, suara penyanyi asal Cirebon, Jawa Barat ini membuat keempat juri terpana.

Beberapa saat sebelum bernyanyi, Claudia menghela napas panjang.

Dengan tenang, ia pun memegang mikrofon di depannya.

Claudia menyanyikan lagu The Greatest Showman Cast berjudul "Never Enough" dalam babak Blind Audition.

Saat Claudia menyanyikan lagu tersebut, empat orang juri yang terdiri dari Alice Merton, Sido, Rea Garvey, dan Mark Foster duduk membelakangi Claudia.

Juri yang tertarik dengan suara Claudia akan menekan tombol dan membalikkan kursinya.

Claudia tampak begitu menghayati lagu yang ia bawakan dan membuat juri tampak kagum.