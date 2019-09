TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) meraih 5 penghargaan dalam 4 kategori dalam ajang The Best Contact Center Indonesia Tahun 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

PGN Raih 5 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia (Istimewa)

The Best Contact Center Indonesia merupakan ajang tahunan yang digelar oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Empat kategori yang diraih PGN dalam ajang tersebut diantaranya The Best Operation Contact Center, The Best IT Support TeamWork, The Best Agent Back Office, dan The Best of The Best Agent Back Office. Dalam ajang yang di gelar satu tahun sekali itu PGN meraih 1 platinum, 2 silver, dan 2 bronze award.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengucapkan rasa syukur dengan raihan PGN dalam ajang tersebut. Rachmat mengatakan, PGN akan terus mengembangkan Contact Center dan berinovasi secara profesional dalam memberikan layanan informasi energi baik gas bumi kepada publik lewat layanan digitalnya sehingga peran PGN sebagai subholding gas di Indonesia dapat dirasakan di masyarakat.

"Ini merupakan tahun ke tujuh PGN dalam mengikuti ajang yang di gelar ICCA. Dengan adanya ajang ini, PGN tidak puas sampai disini, PGN akan terus berinovasi secara profesional dalam mengembangkan layanan digitalnya, sehingga publik mengetahui tugas dan fungsi PGN hadir di tengah-tengah masyarakat." ujar Rachmat di Jakarta.

Kompetisi yang digelar tahun ini diikuti oleh kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari 50 organisasi yang merupakan lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank, asuransi dan jasa keuangan, e-commerce, dan perusahaan retail. Kompetisi ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kompetensi praktisi contact center dalam bidang pelayanan serta meningkatkan kontribusi contact center dalam mendukung bisnis perusahaan/organisasi.

Rachmat menambahkan, saat ini PGN melalui inovasinya telah mengembangkan layanan PGN 360 Degree Integrated Solution untuk mengoptimalkan layanan pelanggan. Melalui layanan ini PGN memberikan layanan terintegrasi berupa pembangunan infrastruktur gas bumi, pemanfaatan gas bumi di berbagai sektor, layanan engineering, operasi dan pemeliharaan serta sistem pendukung lainnya yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

"PGN saat ini terus menegaskan perannya sebagai subholding gas di Tanah Air. PGN yang juga merupakan pionir pemanfaatan gas bumi nasional, terus melakukan inisiatif dan terobosan untuk memperluas pemanfaatan gas bumi ke berbagai infrastruktur gas bumi dalam rangka menjalankan peran agent of development untuk peningkatan pemanfaatan dan memenuhi kebutuhan domestik gas bumi." tutup Rachmat. (*)