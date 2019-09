Komunitas TVCI Chapter Lampung Rutin Ikuti Kontes Mobil Hingga Gelar Tour Bareng Member

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Keberadaan club atau komunitas mobil selain mewadahi pemilik mobil yang sama, tak jarang jadi ajang untuk solid mengikuti beragam kontes mobil.

Seperti yang dilakukan Toyota Vios Club Indonesia (TVCI) Chapter Lampung.

Ketua Komunitas TVCI Chapter Lampung Danny Waldy mengatakan, baru-baru ini pada 24-25 Agustus 2019 clubnya memenangkan kontes kategori kilometer terbanyak yang digelar Forum Otomotif lampung (FOL) dalan rangka anniversary di Lapangan Garuda Hitam Bandar Lampung.

"Kita aktif mengikuti beragam kontes mobil dan sering menjuarai. Karena memang memiliki kesamaan hobi yakni otomotif dan modifikasi mobil terutama yang diikutsertakan kontes," kata Danny yang berdinas di Polres Pringsewu itu kepada Tribun, Jumat (13/9/2019).

Clubnya juga pernah menang kontes the best original car, the best cutting sticker, dan the best damn low saat anniversary ke 15 tahun TVCI di Branchsto Tangerang akhir Agustus 2019 lalu.

• Jalur Rajabasa-Tanjungkarang Macet Akibat Pengerjaan Lukisan Mural Underpass Unila

"Menang juga juara 1 cutting sticker Piala IAM (Indonesia Automodified) di PKOR Way Halim," tambahnya.

Saat berkomunitas, terusnya, antar member bisa saling sharing dan bertukar ilmu serta pengalaman terkait memodifikasi mobil khususnya besutan Toyota jenis sedan ini.

Selain itu untuk mengetahui dan menyelesaikan terkait permasalahan apa saja yang biasa terjadi di mobil Vios.

TVCI Lampung sendiri terbentuk di Lampung sejak Juli 2013 lalu. Hingga saat ini setidaknya tercatat ada 92 member aktif dan 30 kandidat yang tengah proses masuk TVCI.

Dikatakan Danny, setidaknya mereka melakukan kopi darat (kopdar) gabungan tiap satu bulan sekali dengan member. "Ada juga kopdar dua minggu sekali untuk per wilayah," ungkap Danny.