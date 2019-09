LINK LIVE STREAMING Badak Lampung vs PSM Video 15 September 2019, Ini Kata Pelatih Darije Kalezic

Kick off Laskar Saburai vs Juku Eja akan dimulai pada pukul 18.30 WIB.

Lihat, tautan atau link live streaming Indosiar atau TV Online Perseru Badak Lampung FC vs PSM Makassar dalam lanjutan jadwal Liga 1 2019 di akhir artikel ini.

Jelang laga Perseru Badak Lampung FC vs PSM Makassar, Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic menilai, Perseru BLFC bukan tim yang remeh.

Menurut Darije Kalezic, kali ini skuat Laskar Saburai berbeda dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya.

"Lampung tim tidak bisa diremehkan, Badak Lampung ini pasti berbeda dengan sebelumnya, dan saya yakin mereka jauh lebih kuat," ungkap Darije Kalezic dalam jumpa pers sebelum pertandingan di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu 14 September 2019 sore.

Meski demikian, Darije Kalezic memastikan, kedatangan skuatnya ke Lampung dengan satu target yaitu untuk memenangkan pertandingan.

"Kami akan memberikan jawaban-jawaban untuk menanggulangi apa saja yang akan dilakukan oleh Badak Lampung di lapangan nanti," tegas Darije Kalezic.

Darije Kalezic mengatakan, target kemenangan atas Perseru BLFC besok, merupakan obat bagi para pendukung Juku Eja untuk melupakan kekalahan PSM saat melawan Persela Lamongan belum lama ini.

"Kami akan berikan usaha terbaik kami dan kami yakin akan kembali (ke Makassar) dengan 3 poin," tandas Darije Kalezic.

Dalam berita Perseru Badak Lampung FC terbaru, Marketing Badak Lampung FC, Laode Pradana menjelaskan, pada prinsipnya cukup mudah untuk membeli tiket pertandingan melalui aplikasi Bukalapak, untuk setiap laga dalam jadwal Liga 1 2019."Calon penonton terlebih dulu mengunduh aplikasi Bukalapak melalui playstore untuk Android dan appstore untuk IOS," ungkap Laode Pradana.Pria yang akrab disapa Dana itu menjelaskan, calon penonton hanya perlu mendaftarkan diri untuk bisa masuk sebagai pengguna."Sama seperti daftar Facebook atau Instagram, butuh nama, email dan lainnya," kata Dana.Setelah berhasil mendaftarkan diri, calon penonton kembali ke beranda atau menu home kemudian mengklik menu favorit."Di menu favorit ada sub menu lainnya, lalu diklik, kemudian cari tab Entertainment & Travel dan klik sub menu event, tinggal scroll ke bawah, sudah tersedia, simpel sekali," jelas Dana.Sementara untuk pembayaran, Dana mengatakan, bisa dilakukan melalui internet banking, anjungan tunai mandiri (ATM) ataupun minimarket seperti Indomaret atau Alfamart."Jadi kami mohon maaf kepada masyarakat yang ingin menonton pertandingan Perseru Badak Lampung FC, karena tidak ada penjualan tiket langsung di stadion.""Kami tetap menyediakan loket helpdesk bagi calon penonton yang masih bingung untuk membeli di aplikasi Bukalapak," terangnya."Sementara untuk pembayaran nanti akan diarahkan ke tempat-tempat pembayaran terdekat," imbuh Pradana.Berdasarkan penelusuran Tribunlampung.co.id di website resmi Bukalapak pada Kamis, 12 September 2019, tiket untuk seluruh tribun masih tersedia.VIP I: Rp 100.000VIP II: Rp 100.000Tribun Timur: Rp 30.000Tribun Utara: Rp 19.800Tribun Selatan: Rp 19.800.Berikut, link live streaming Indosiar atau TV Online Badak Lampung vs PSM dalam lanjutan jadwal Liga 1 2019.Sebagai catatan, jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu.Link live streaming tersebut hanya berupa informasi untukpembaca.Tribunlampung.co.idtidak bertanggung jawab terhadap copy rights dan kualitas link live streaming Indosiar Badak Lampung vs PSM dalam lanjutan jadwal Liga 1 2019, pada Minggu, 15 September 2019.Nonton live streaming Persija Jakarta vs Perseru Badak Lampung dan pertandingan dalam jadwal Liga 1 2019 lainnya harus berlangganan.Dikutip dari laman Instagram resmi vidio.com, pada edisi Liga 1 2019, layanan streaming pertandingan dikenakan biaya berlangganan Rp 10 ribu per minggu.Sedangkan, biaya berlangganan per bulan dikenakan Rp 15 ribu.Layanan streaming pertandingan dalam jadwal Liga 1 2019 ditayangkan di saluran khusus vidio.com premier.Dengan biaya tersebut, penonton bisa menyaksikan seluruh pertandingan Liga 1 2019 lewat tayangan live streaming.