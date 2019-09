Download MP3 Lagu Hanya Rindu Andmesh Versi Inggris

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Hanya Rindu Andmesh Versi Bahasa Inggris.

Lagu Hanya Rindu Andmesh kini ada versi bahasa Inggrisnya.

Lagu Hanya Rindu ini dicover oleh penyanyi Emma Heesters.

Lagu yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul Just Missing You ini telah dirilis di Youtube baru-baru ini.

Hingga tulisan ini dibuat, video musik lagu ini telah ditonton lebih dari 4 juta kali.

Penasaran?

Langsung saja tonton video musiknya di bawah ini, termasuk juga lirik lagu tersebut.

Lagu Hanya Rindu Andmesh Versi Bahasa Inggris

When I am by myself

looking at photos and videos

that we took

i’ve been keeping them for so long

and with my broken heart

I see all the pictures of myself

living life with-out you just feels so wrong