Sosok Claudia Asal Indonesia yang Mendunia Lewat Ajang The Voice of Germany

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seorang gadis asal Cirebon belakangan ini menjadi sorotan publik setelah menaklukkan salah satu ajang pencarian bakat kelas Internasional.

Claudia Emmanuela Santoso, gadis berumur 18 tahun asal Cirebon ini berhasil tampil memukau dalam ajang pencarian bakat di Jerman, The Voice of Germany.

Siapa sangka, suaranya mampu memukau empat juri The Voice of Germany.

Kabar baik itupun viral di berbagai media massa, media sosial, hingga mendapatkan berbagai komentar positif dari warganet.

Melansir dari akun Youtube resmi The Voice of Germany berjudul "The Greatest Showman Cast - Never Enough” pada Jumat 13 September 2019, Claudia sedang mengikuti blind audition.

Dalam penampilannya beberapa hari yang lalu, Audi sapaan akrab Claudia Emanuela juga sempat diminta menyanyikan ulang lagu tersebut.

Pada penampilan malam itu, Claudia mengenakan gaun berwarna merah muda dengan rambut panjang terurai.

Ia pun mulai lantunkan lagu The Greatest Showman Cast berjudul "Never Enough" dari Loren Allred dalam babak Blind Audition.

Lagu itu benar-benar dihayatinya hingga ujung lagu berakhir.

Keempat juri yang saat itu menilai Alice Merton, Sido, Rea Garvey, dan Mark Foster pun lantas memutar kursinya.

Tak disangkanya lagi, usai menyanyikan lagu itu, penonton justru meminta Claudia menyanyikan ulang lagu yang sama.