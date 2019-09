BREAKING NEWS - Kapolres Way Kanan Pastikan 8 Orang Meninggal Dunia, 2 Korban Belum Teridentifikasi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro memastikan korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas (lakalantas) maut di jalan lintas tengah (Jalinteng) Sumatera, tepatnya di kilometer 229, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, berjumlah 8 orang.

Lakalantas melibatkan Bus Rosalia Indah yang dikemudikan Amin Saypudin (39) warga Jawa Tengah, dengan truk tangki warna orange yang dikemudikan Joko (27) warga Masgar, Lampung Tengah, terjadi pada Senin 16 September 2019 sekira pukul 14.45 WIB.

Andy Siswantoro mengatakan, korban meninggal berjumlah 8 orang, terdiri 7 orang laki-laki dan seorang perempuan, serta korban luka-luka berjumlah 22 orang.

Dari 8 korban meninggal dunia tersebut, kata Andy Siswantoro, dua orang belum diketahui identitasnya.

"Jasad korban yang meninggal sudah dibawa pulang oleh keluarganya, sisanya dua orang saja belum diketahui identitasnya," kata Andy Siswantoro, saat dihubungi via telepon, Senin 16 September 2019 malam.

Sementara untuk korban yang luka ringan, terus Andy Siswantoro, juga sudah sebagian di jemput keluarganya.

Untuk saat ini, kata Andy Siswantoro, pihaknya masih melakukan penyidikan dan belum menetapkan tersangka.

"Supir bus Rosalia Indah masih alami luka ringan, jadi belum bisa dimintai keterangan, begitu juga penyebab kecelakaan, masih belum bisa kami jelaskan," jelas Andy Siswantoro .

Andy Siswantoro menerangkan , kondisi jalan setempat memang baru saja diperbaiki dan rambu lalu lintas juga belum dipasang, sehingga tidak ada penunjuk jalan sama sekali.

Andy Siswantoro pun mengimbau kepada pengguna jalan, yang akan melintas di jalan tersebut agar berhati-hati.

"Kami juga kesulitan keterangan saksi karena lokasinya memang jauh dari rumah penduduk, penumpang bus yang selamat juga sebagian sudah dijemput keluarganya," tandas Andy Siswantoro .

Detik-detik Kecelakaan Maut

Sebelumnya, sopir bus Rosalia Indah, Amin Saypudin (39) menceritakan detik-detik dirinya menyelamatkan diri sebelum insiden tabrakan maut truk vs bus Rosalia Indah di Way Kanan, Lampung, Senin (16/9/2019).

Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalur Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera, tepatnya di Kilometer 229, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Kapolres Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro mengatakan, sebanyak 8 orang meninggal dalam kecelakaan tersebut.