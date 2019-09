Download Lagu BTS 'Fake Love' MP3, Video Klip dan Lirik Lagu Fake Love

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu BTS berjudul Fake Love, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler 2019.

Simak juga lirik lagu Fake Love dan video klip Fake Love dalam artikel ini.

Fake Love merupakan lagu yang direkam dan dinyanyikan oleh boyband Korea Selatan, BTS.

Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2018 oleh Big Hit Entertainment sebagai singel utama dari album studio ketiga BTS berjudul Love Yourself.

Lagu Fake love menjadi entri sepuluh besar BTS pertama dan lagu dengan charting tertinggi oleh grup Korea di AS.

Berikut, lirik lagu Fake Love.

Neol wihaeseoramyeon nan

Seulpeodo gippeun cheok hal suga isseosseo

Neol wihaeseolamyeon nan

Apado ganghan cheok hal suga isseosseo



Sarangi sarangmaneuro wanbyeokhagil

Neo modeun yakjeomdeureun da sumgyojigil

Ilwojiji anheun kkumsogeseo

Piul su eopsneun kkcheul kiwoseo



I’m so sick of this

Fake love fake love fake love

I’m so sorry but it’s

Fake love fake love fake love

I wanna be a good man just for you



Sesangeul jwossne just for you

Jeonbu bakkwosseo just for you

Now i dunno me, who are you?

Urimanui sup neoneun eopseosseo

Naega wassdeon route ijeobeoryesseo



Nado naega nuguyeossneunjido jal moreuge dwaesso

Geoureda jikkeoryobwa neoneun daeche nuguni

Neol wihaeseoramyeon nan

Seulpeodo gippeun cheok hal suga isseosseo



Neol wihaeseoramyeon nan

Sarangi sarangmaneuro wanbyeokhagil

Neo modeun yakjeomdeureun da sumgyojigil

Ilwojiji anheun kkumsogeseo



Piul su eopsneun kkcheul kiwoseo

Love you so bad love you so bad

Neol wihae yeppeun geojiseul bijeonae

Love you so mad love you so mad



Nal jiwo neoui inhyeongi doelyeo hae

Love you so bad love you so bad

Neol wihae yeppeun geojiseul bijeonae

Love you so mad love you so mad

Nal jiwo neoui inhyeongi doelyeo hae



I’m so sick of this

Fake love fake love fake love

I’m so sorry but it’s

Fake love fake love fake love



Why you sad? I don’t know nan molla

Useobwa salanghae malhaebwa



Nareul bwa najochado beolin na

Neojcha ihaehal su eopsneun na

Nachseolda hane

Niga johahadeon nalo byeonhan naega



Anira hane

Yejeone niga jal algo issdeon naega

Anihin mwoga anya nan nun meoreosse

Sarangeun mwoga sarang it’s all fake love



I’m so sick of this

Fake love fake love fake love

I’m so sorry but it’s

Fake love fake love fake love



Neol wihaeseoramyeon nan

Sarangi sarangmaneuro wanbyeokhagil

Neo modeun yakjeomdeureun da sumgyojigil

Ilwojiji anheun kkumsogeseo

Piul su eopsneun kkcheul kiwoseo

BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Nama tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond the Scene pada bulan Juli 2017.

Tonton, video klip Fake Love di atas.

Berikut, cara unduh atau download lagu BTS berjudul Fake Love, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler 2019, via Joox dan Spotify.